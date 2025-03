Oasport.it - Stefano Mei e la polemica sullo stipendio più che quadruplicato: “Me lo merito”

L’atletica leggera italiana gode di un ottimo stato di salute, in relazione ai risultati dei recenti Europei e Mondiali indoor. Tuttavia, vicende legate al movimento tricolore evidenziano qualche contrarietà. In una recente intervista al Corriere della Sera, il presidente della FIDAL,Mei, ha chiarito alcuni aspetti delicati di stretta attualità.Tra le criticità, quanto è accaduto coi pesisti Fabbri e Weir, colpiti dalle questioni salariali del loro coach Dal Soglio: “Con Fabbri c’eravamo accordati, con Del Soglio c’è differenza tra domanda e offerta. Capisco che abbia ottime proposte all’estero, ma io devo far quadrare i conti di tutti. Se Battocletti, la nostra regina, prende tot, chi vince meno prende meno. Tutto va parametrato e riposizionato“, ha dichiarato Mei.Il presidente si è trovato a rispondere, secondo quanto riportato dal Corriere, dell’insoddisfazione degli atleti di vertice dal punto di vista economico: “Siamo passati da 2,05 milioni di euro per 71 atleti a 1,85 per 56 di super vertice.