Stefano De Martino al concerto di Geolier, l'amore per Napoli in musica: "Cosa voglio di più?"

Una serata diversa, perDe, che per qualche ora ha dismesso i panni dell’impavido conduttore per vestire quelli di un fan scatenato. Ma di chi? Di, chi se non lui, che l’ha rapidamente riportato all’atmosfera della terra in cui è nato e che non ha mai rinnegato. Lo vediamo a qualche metro dal palco, mentre riprende lo show e, grazie a una fan, anche di spalle quando si scatena ascoltando la suapreferita.Deinedito aldiSiamo abituati a vederlo con la camicia bianca e la lunga cravatta nera, mentre guida i concorrenti di Affari tuoi verso il maggior guadagno possibile, ma per una volta ha deciso di prendersi un momento per sé e partecipare aldi. Il rapper, che è stato ilascoltato sulle piattaforme digitali nel 2024, ha conquistato il grande pubblico con la prima e controversa partecipazione al Festival di Sanremo in cui si è classificato al secondo posto con il brano I p’ me, tu p’ te, dietro La noia di Angelina Mango.