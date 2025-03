Ilrestodelcarlino.it - Stazione Garibaldi, gli ascensori guasti sono stati riparati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tutti di nuovo funzionanti gliche alladi Casalecchiofavoriscono l’accesso ai binari della linea Casalecchio-Vignola. Lo comunica Fer (Ferrovie Emilia Romagna) al termine degli interventi di manutenzione dei duedanneggiati dai detriti trasportati dalle acque arrivati ad allagare e bloccare il funzionamento dei componenti degli elevatori a servizio dei binari 3 e 4. Un disservizio che si è manifestato ad ottobre scorso e segnalato da passeggeri e dall’associazione In prima classe per la Bologna-Vignola. Lo scorso febbraio il problema alladi Casalecchio venne evidenziato insieme alla segnalazione di analoghi blocchi presso le stazioni di Crespellano e Bazzano. Riguardo i duedi Casalecchio Fer aveva spiegato che gli ordini per i componenti da sostituire erano evasi e che si prevedeva la riparazione nella seconda metà di marzo.