Stasera l’assemblea per eleggere il segretario del Partito Democratico

E alla fine è arrivato il giorno della verità. Con un carico di incertezze che non è ancora dissolto, anzi. Ma adesso non c’è più in tempo, in casa: la partita del dopo-Tripi per la segreteria del comune capoluogo si risolverà questa sera, dalle 21 al circolo di Bonelle, in un modo o nell’altro. Un’assemblea chee arriva a tre mesi di distanza dalle dimissioni deluscente, Walter Tripi appunto, un tempo lungo passato a cercare una convergenza. Invano, salvo colpi di scena dell’ultimo momento: un nome condiviso a tutte le anime delal momento non c’è, nonostante l’impegno messo in campo in tal senso dalprovinciale Marco Mazzanti. E questo non è certo un buon segno, visto che all’orizzonte ci sono delle sfide elettorali più che significative, considerando anche la quasi sicura candidatura alle Regionali del sindaco Alessandro Tomasi.