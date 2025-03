Chiccheinformatiche.com - Stanno inviando alcune foto del terremoto in Marocco tramite Whatsapp: cos’è questo messaggio?

Leggi su Chiccheinformatiche.com

Negli ultimi giorni sta circolando suunallarmante riguardante iline un presunto file pericoloso chiamato “CARD Onde Sismiche”. Secondo il testo diffuso in massa,file sarebbe in grado di hackerare il telefono in soli 10 secondi, in modo irreversibile, e l’allerta sarebbe stata addirittura rilanciata in televisione. Ma cosa c’è di vero?Ilvirale: “delin” – come nasce una bufalaIlsi presenta con toni accesi e carichi di urgenza: “delin. Il file si chiama CARD Onde Sismiche, non apritelo e non guardatelo, vi hackerà il telefono in 10 secondi e non può essere fermato in nessun modo. Fate girare!!!! NON APRIRLO.