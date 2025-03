Ilrestodelcarlino.it - Stalker denunciato anche dai figli. Minacce alla moglie: "Ti uccido"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Condannato per maltrattamenti in famiglia ha violatoil divieto di avvicinamento e con la scusa di andare a trovare iavrebbe inveito contro lacon aggressioni fisiche e verbali. "Vattene e lasciami i, prima o poi ti". In una occasione è stata presentelaa minorenne che è stata raggiunta da uno schiaffo per prendere le difese della madre. Sono stati gli assistenti sociali, che seguivano il nucleo familiare, a sapere l’accaduto e a denunciarlo prima al curatore speciale della ragazzina e poi ai carabinieri di Collemarino. L’episodio risale al 26 aprile del 2022. Il marito della donna, nonché padre della minorenne, è finito a processo per stalking nei confronti della consorte e percosse nei confronti dellaa. Un recidivo visto i precedenti con la giustizia.