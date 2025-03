Spazionapoli.it - Stadio Maradona, rivelazione a sorpresa dal Comune: la richiesta di Conte

, dopo le parole di De Laurentiis arriva ladal: la richiesta di Conte e l’annuncio dell’Assessore Cosenza.Tra le questioni più dibattute del momento in casa Napoli c’è quella relativa al restyling dello. Ieri ne ha parlato Aurelio De Laurnetiis in un incontro pubblico con il sindaco Manfredi e il Ministro per lo Sport Andrea Abodi.Nel suo intervento, il patron napoletano ha chiamato in causa anche l’Assessore alle Infrastrutture delpartenopeo: “Bisogna valutare il livello di usura dello: costruito nel 1959 e poi stravolto nel 1990. Il professor Cosenza ci aiuterà a capire “. Proprio oggi è arrivata la risposta di Cosenza sulloe una particolare richiesta di Antonio Conte., l’annuncio di Cosenza e la richiesta di ConteEdoardo Cosenza, Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile deldi Napoli, ha parlato ai microfoni di “Radio Goal” su “Kiss Kiss Napoli“:“Pista di atletica? Stiamo valutando se lasciarla o meno, se si toglie aumenterebbe il numero di posti e gli spettatori sarebbero più a ridosso del campo come vorrebbe Conte.