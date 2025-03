Gamerbrain.net - Squirreled Away: Guida per creare gli Strumenti ed usarli

In, interpreti uno scoiattolo che vive in un parco naturale pieno di sorprese. Tra la raccolta di materiali e l’esplorazione, il cuore del gioco è la creazione diutili per sopravvivere, costruire e accedere a nuove aree. Ogni strumento ha più versioni, che migliorano man mano che si progredisce. Una volta creata una versione superiore, quella precedente viene automaticamente sostituita.Cometutti gliinAsciaL’ascia è uno degliprincipali, utile per raccogliere rami, assi e altri materiali legnosi. Più grande è il ramo, migliore dovrà essere l’ascia.Ascia di sassi: 8 Rami, 5 Sassi, 3 ResineAscia d’ossa: 5 Assi, 5 Frammenti d’Osso, 2 ResineAscia di rottami: 5 Assi, 5 Lattine Schiacciate, 3 Tappi di Bottiglia, 3 ResinePalaFondamentale per scavare, cercare tesori o rimuovere ostacoli nel terreno.