Squalifica Inzaghi, l'allenatore dell'Inter rischia due giornate di stop! Cosa succede dopo l'espulsione rimediata contro l'Udinese

di Redazione JuventusNews24, il tecnico nerazzurrodue turni diin Inter-Udinese. I dettagliSecondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Simonepotrebbe essere fermato per duedi Serie A. Il tecnico nerazzurropiù di un turno diper la condotta avuta nel finale di Inter–Udinese., che era anche già ammonito, è entrato in campo e ha protestato in maniera platealel’arbitro Chiffi, che ha estratto il rosso diretto. Oltre al Parma,di non essere in panchina ancheil Cagliari. La prossima avversaria della Juve, invece, sarà la Roma di Ranieri.Leggi su Juventusnews24.com