Internews24.com - Squalifica Barella, salta Parma Inter e obbliga Inzaghi a qualche ragionamento: in vista del derby…

di Redazione: indel derby il tecnico nerazzurro pensa a quella mossaLarimediata da Nicolòdopo il giallo estratto da Chiffi nei suoi confronti duranteUdinese, complica un po’ i piani di Simoneindi questo tour de force per il mese di aprile. Il centrocampista era infatti diffidato ed è stato ammonito per un fallo commesso per fermare una ripartenza avversaria: salterà dunque la sfida di campionato contro il. La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle diverse assenze per Simoneindelle prossime sfide, considerando anche quella di Asllani nel derby di Coppa Italia col Milan.– «L’ora fa i conti con le squalifiche. Ieri con l’Udinese era assente Bastoni, espulso a Bergamo prima della sosta (e comunque ancora in diffida).