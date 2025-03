Romadailynews.it - Squadra internazionale di Croce Rossa cinese al lavoro in Myanmar

Leggi su Romadailynews.it

Dei membri delladi risposta alle emergenze dellalavorano a Mandalay, in, oggi 31 marzo 2025.Un gruppo di 15 membri dellae’ arrivato qui questa mattina. Lae’ stata organizzata sotto il coordinamento del ministeroper la Gestione delle Emergenze e della Societa’ della. Dei membri delladi risposta alle emergenze dellalavorano a Mandalay, in, oggi 31 marzo 2025.Un gruppo di 15 membri dellae’ arrivato qui questa mattina. Lae’ stata organizzata sotto il coordinamento del ministeroper la Gestione delle Emergenze e della Societa’ della. Dei membri delladi risposta alle emergenze dellalavorano a Mandalay, in, oggi 31 marzo 2025.