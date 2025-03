Liberoquotidiano.it - "Sputano sangue": il nuovo virus terrorizza la Russia

Più che la guerra e l'attivismo in politica estera di Donald Trump, lapotrebbe cadere in ginocchio per colpa di una malattia misteriosa. La paura di unrespiratorio circola sulle chat russe, nonostante il ministero della Salute lo abbia smentito decisamente. I sintomi - febbre alta e la presenza dinell'espettorato - potrebbero essere riconducibili a una malattia respiratoria acuta, ha detto a Ria Novosti lo specialista capo del Ministero della Salute russo per le malattie infettive, Vladimir Chulanov, e non indice della presenza di un "". Sui canali Telegram si moltiplicano le segnalazioni sulla presunta comparsa di una nuova infezione, ma, dicono le autorità, il monitoraggio epidemiologico e la sorveglianza genomica non hanno identificato nuovicon mutazioni significative.