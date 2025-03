Spunta un nome nuovo per l’attacco dell’Inter | chieste informazioni su…

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Inter ha messo gli occhi su una nuova opzione per il mercato estivo. Secondo Sky Sport, il club nerazzurro ha chiestoall’Olympique Marsiglia per Luis Henrique, attaccante brasiliano di 23 anni, autore di 9 gol in 29 presenze stagionali con la maglia dei Phocéens. Il giocatore piace molto alla dirigenza interista, ma la concorrenza è alta e il suo cartellino ha una valutazione importante.Un fattore a favorepotrebbe essere il buon rapporto con il club francese, già evidenziato dall’operazione che ha portato Valentin Carboni a Marsiglia per alcuni mesi, prima che un grave infortunio costringesse il talento argentino a rientrare a Milano.Alto 1,81 m, gioca principalmente come ala sinistra, ma può adattarsi anche al ruolo di ala destra. Ad oggi vale circa 18 milioni di euro.