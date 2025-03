Biccy.it - Spolverato se la prende con gli autori e poi fa un bizzarro monologo

Leggi su Biccy.it

Su Lorenzopossiamo dire di tutto, tranne che in questi sei mesi e mezzo di Grande Fratello si sia risparmiato o trattenuto. In questi 196 giorni il gieffino ha sempre fatto discutere tra litigate, pianti a secco, rotture e riappacificazioni improbabili con Shaila Gatta, dinamiche fake, attacchi di ogni tipo, cuscini volanti, pugni al muro e alle porte e racconti strappalacrime sul suo passato (come dimenticare quando ha rivelato di essere stato bullizzato e picchiato da dei bambini che lo chiamavano ‘Mario Merola’). Insomma, un percorso che in qualche modo sarà ricordato.L’ultimo ciak:e la scena madre durante l’ultima notte al Grande Fratello.è un lavoratore infaticabile e anche nelle ultime ore passate nella casa del Grande Fratello ha deciso di regalarci delle gioie.