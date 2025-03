Tpi.it - Spider-Man: No Way Home: tutto sul film in onda su Italia 1

Leggi su Tpi.it

-Man: No Way: trama, cast e streaming delsu1Questa sera, lunedì 31 marzo 2025, su1 alle ore 21,20 va in-Man: No Waydella trilogia di-Man con protagonista Tom Holland, arrivato nelle sale cinematografiche a dicembre 2021. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaPartiamo dalla trama di-Man: No Way, che si riallaccia al finale del secondoFar From. L’identità di Peter Parker è stata svelata eil mondo conosce chi è l’uomo dietro la maschera da ragno. Per questo Peter cerca l’aiuto di Doctor Strange e gli chiede di scagliare un incantesimo che faccia dimenticare a tutti la sua vera identità. Ma, nel corso dell’incantesimo, Peter ha dei ripensamenti e si scatena il caos nel Multiverso.