Spider-Man | No Way Home la spiegazione del finale del film

-Man: No Way, ladeldelIldi-Man: No Way(qui la recensione) ha fornito al MCU la conclusione perfetta del suo più grande crossover fino ad oggi e ha contribuito a preparare un futuro emozionante per il franchise dei supereroi. Il Marvel Cinematic Universe ha introdotto il concetto di multiverso nella serie Disney+ Loki, ma No Waysi è spinto oltre per quanto riguarda il significato di questo concetto per Peter e per la linea temporale del MCU in generale. La terza uscita da solista del supereroe di Tom Holland non solo ha aperto le porte al multiverso, ma ha anche cambiato il modo in cui i fan vedono iprecedenti del MCU, la trilogia di-Man di Sam Raimi e gli elementi deidi The Amazing-Man.-Man: No Wayinaugura dunque il multiverso in un modo unico e vede Peter superare gli ostacoli che gli si parano davanti per salvare i suoi amici e la sua famiglia, crescendo al contempo nel supereroe che è sempre stato destinato a essere.