Spezia Women una tripletta che vale il titolo

Baiardo 23 BAIARDO: Badino, Lizza, Pagano, Malerba, Maggiani, Lionetti, Casciano, Viaggi, Cappellozza, Cavallero, Queirolo. All Caldirola: Falchetto, Iacopetti, Piazza, Bellotti, Purghel, Trentini (85’ Abdelaziz), Danci, Passalacqua, Romualdi, Vacchino, Sansevieri. All: Erbetta/ Innocenti Arbitro: Quattrini di Genova Reti: 25’, 90’ Cavallero, 44’, 70’ Sansevieri, 80’ Vacchino Note: espulsa Romualdi GENOVA - Grande risultato per la Juniores dell’Asdche con una giornata di anticipo trionfa nel campionato juniores ligure. Finora solo vittorie per le ragazze di Erbetta ed Innocenti, non nuovo a questi risultati visto che già tre anni fa guidò la squadra juniores alla finalissima nazionale, cedendo solo al Pordenone. Al termine di una partita vibrante, combattuta e sempre in bilico, le aquilotte capitanate da Danci (nella foto) hanno sofferto una mezz’ora per poi pareggiare e infine allungare il passo con le scatenate Sansevieri e Vacchino, imprendibili per la difesa genovese.