Spezia capolista cala il settebello in Brianza. Continua la corsa al traguardo della serie B

LESMO7 Lesmo: Colombo, Gaspani, Ferraro, Bonsi, Postiglione, Vicini, Butto, Galbusera, Randazzo, Seveso, Mariani. All. RuggeriWomen: Sensi, Pozzi (70’ Barraza), Lehmann (75’ Duce), Fuggle, Monetini, Ciccarelli (55’ Manea), Adami, Dezotti, Buono (80’ Vacchino), Codecà (60’ Lovecchio), Parodi. A disp. Pucitta, Scattina, Del Freo, Dehima. All. Salterio Arbitro: Tinetti di Ivrea. Assistenti: Sgambato e Occhipinti di Monza Marcatori: 11’, 15’, 35’, 55’ Buono (S), 20’, 83’ Adami (S), 46’ Mariani (L), 60’ Monetini (S) MONZA - Un fantasticoWomen, grazie ad una partita perfetta, liquida il Lesmo, squadra solida e anche particolarmente temuta alla vigilia. Protagonista del successo per 7 a 1 Carlotta Buono che ha vestito davvero i panniprotagonista e si è portata a casa il pallonesfida dopo aver realizzato uno splendido poker.