Bergamonews.it - Spedizione punitiva alle medie, fuori da scuola con i coltelli: fermati due giovanissimi

Bergamo. Voleva essere una. O, almeno, aveva l’aria di esserlo, visto che è stata sventata. A colpire, però, è il contesto: unamedia della città. E i protagonisti: dei ragazzini. Testimoni oculari parlano di duearmati di coltello. Ce l’avevano con uno studente, ma il perché non è chiaro: “Dicevano che parlava troppo”.Lunedì pomeriggio, intorno14, lo avrebbero atteso all’esterno dellamedia Camozzi, in via Pinetti a Bergamo, zona stadio. Per fortuna, non lo hanno incrociato.Un genitore, però, ha fiutato la situazione di pericolo e ha riferito al personale scolastico della presenza di due ragazzini, definiti “sospetti”. A sua volta, la dirigente scolastica ha subito avvisato la Polizia di Stato, fornendo la descrizione dei due: uno con addosso una felpa blu e l’altro arancione.