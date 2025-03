Spavento Rossi attimi infiniti | cosa è successo

Leggi su Sportface.it

Apprensione per Valentinoche si è recato in ospedale: eccoè accaduto ed il motivo della presenza del pilotaMomenti di apprensione, durati giusto un attimo, per Valentino. Il ‘Dottore’ in ospedale, ma non c’è nulla di cui preoccuparsi.Semplice controlli di routine per l’ex pilota e la sua compagna Francesca Sofia Novello: entrambi nei giorni scorsi, per la precisione giovedì 27 marzo, si sono recati presso l’Istituto Scientifico di Pavia dell’IRCCS Maugeri. Visita in ospedale per un check-up completo di prevenzione. La notizia è stata data dallo stesso Istituto tramite i propri canali social e confermata dalla Novello su Instagram.La compagna dell’ex pilota di MotoGP, attualmente impegnato nel Wec dopo aver chiuso la sua carriera sulle moto, ha spiegato che si sono sottoposti ad un check-up completo.