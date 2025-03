Iltempo.it - Sparata di Salis su Le Pen, i social le ricordano il "conticino" con l'Aler: "Faccia tosta"

Come il titolo del suo libro Ilariamorde come una "Vipera" per la vicenda giudiziaria dai pesanti strascichi politici che ha investito Marine Le Pen, leader del Rassemblement National condannata per appropriazione di fondi pubblici al suo partito e per la quale scatta l'ineleggibilità. In altri termini, non potrà correre per l'Eliseo alle prossime elezioni presidenziali in Francia. "Come sempre si presentano come gli onesti salvatori della patria, ma sono i primi a rubare dalle tasche della gente. L'estrema destra è la solita truffa, politica ed economica!", è il post velenoso dell'europarlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra su X che a scanso di equivoci mette l'hashtag #LePen. Un tweet che è un boomerang, dato che l'ex detenuta in Ungheria viene travolta dalle critiche dati i trascorsi con le occupazioni abusive, diventate un suo cavallo di battaglia a Bruxelles.