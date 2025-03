Secoloditalia.it - Spallata giudiziaria a Marine Le Pen: condanna e ineleggibilità per 5 anni. Non potrà candidarsi all’Eliseo

Il tribunale di Parigi hatoLe Pen e altri otto eurodeputati per appropriazione indebita di fondi pubblici. Tegola per la leader del Rassemblement national Le Pen è statata all’: non, dunque, alle presidenziali del 2027. La notizia piomba come un tornato sulla politica francese. Anche i dodici assistenti processati insieme a loro sono stati giudicati colpevoli di ricettazione. Il tribunale di Parigi ha stimato che il danno complessivo sia stato di 2,9 milioni di euro, in quanto il Parlamento europeo “si è fatto carico di persone che in realtà lavoravano per il partito di estrema destra” francese. La decisione è stata comunicata dal presidente del Tribunale di Parigi, Bénédicte de Perthuis.Le Pen e otto eurodeputatitiIl rischio è di cinquedi reclusione – dei quali tre con la condizionale -, una multa di 300 mila euro e soprattutto cinquedicon esecuzione immediata.