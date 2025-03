Sport.quotidiano.net - Spal, il Mazza resta tabù . Molina agguanta il Legnago

FERRARALanon va oltre il pareggio contro il fanalinoSalus e di fatto dice addio alle ultime possibilità di salvarsi senza passare per i playout. Nello scontro diretto deli biancazzurri ottengono un punticino che serve solo a mantenere a distanza di sicurezza la squadra di Bagatti, chein fondo alla classifica a -4 dai biancazzurri, attualmente quartultimi a -4 dalla Lucchese che ha travolto la Ternana, +2 sul Milan Futuro e +3 sul Sestri Levante. Mister Baldini alla fine decide di schierare la squadra col 4-3-3, con Bruscagin e Nador al centro della difesa e Haoudi e D’Orazio in linea mediana assieme a Radrezza. Confermato il ritorno di Antenucci al centro del tridente, con Parigini a destra e Rao a sinistra. La partenza è all’insegna della prudenza: i primi 10 minuti – spesso e volentieri fatali ai biancazzurri – trascorrono senza sussulti, con Calapai che ci prova senza fortuna con un diagonale che viene deviato in corner.