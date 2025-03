Thesocialpost.it - Spagna, esplosione in miniera nelle Asturie: cinque morti e quattro feriti

Un’avvenuta questa mattina nelladi Cerredo, a Degaña, nel nord della, ha provocato la morte di almenopersone e il ferimento di altre. Il bilancio, tuttavia, potrebbe ancora cambiare mentre proseguono le operazioni di recupero dei dispersi. L’incidente si è verificato intorno alle 9:30 ora locale, in una zona mineraria situata circa 450 chilometri a nord-ovest di Madrid.Il messaggio del premier Pedro SánchezIl primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha espresso il suo cordoglio con un messaggio pubblicato su X (ex Twitter):“Un sentito abbraccio alle famiglie delle vittime dell’incidente verificatosi oggi in una. E il mio augurio di pronta guarigione a chi è rimasto ferito. Grazie ai servizi di emergenza che stanno lavorando per recuperare chi manca all’appello.