Dayitalianews.com - Spaccio di droga: arrestato cittadino albanese, sequestrate 30 dosi di cocaina e 10mila euro in contanti. L’operazione della Guardia di Finanza nel Sud Pontino

Blitzdisul litoraleÈ terminata con un arresto e un sequestro importantecondotta dai Finanzieri del Comando Provinciale di Latina, nell’ambito del potenziamento delle attività di contrasto allodi sostanze stupefacenti sul territorio. A finire in manette un, individuato come presunto responsabile di una rete di microtraffico attiva nella zona di Gianola, a Formia.L’indagine: pedinamenti, osservazioni e fiuto infallibileLe attività investigative, svolte con tecniche tradizionali di polizia, hanno permesso di identificare l’uomo, che risiedeva in un appartamento privo di regolare contratto di locazione, situato in un residence a ridossospiaggia. Il sospettato, secondo quanto accertato dagli investigatori, si muoveva con una bici elettrica per consegnare leai clienti.