Ilgiorno.it - Sottopassaggio, l’attesa è finita. Lago e montagna saranno più vicini

Leggi su Ilgiorno.it

BELLANO (Lecco)sono più. Dopo 125 anni di attesa attesa e anni di progettazione, il passaggio a livello tra la Sp 72 deldi Como e la ex Sp 67 della Valvarrone e dell’Alta Valsassina verrà veramente eliminato. Al suo posto verrà realizzato un. Il passaggio a livello e la linea ferroviaria costituiscono una sorta di cortina di ferro in un punto nevralgico in una delle zone più turistiche del, anche per l’innesto con la Statale 36, quello appunto tra la Sp 72 e la Ss 754 Parlasco-Bellano, l’ex Sp 67. Non è solo questione di viabilità locale e provinciale, ma pure di sicurezza, perché, a passaggio a livello chiuso, come automobilisti e camionisti sono costretti a lunghe code anche i soccorritori volontari del Soccorso Bellanese, i vigili del fuoco volontari del distaccamento cittadino, i carabinieri e gli agenti della Polstrada.