Sostenibilità e piccole-medie imprese a confronto | l' evento di Cna a Vicopisano

, 31 marzo 2025 - Quali azioni concrete possono intraprendere leper coniugaree competitività? A questa domanda proverà a rispondere la tavola rotonda – organizzata da AssoretiPMI, Rexadis e il Circolo Laudato Si’ col patrocinio di CNA Pisa e Comune di- dal titolo “e PMI: azioni concrete per competere”. L’appuntamento, in programma il prossimo 4 aprile dalle 17, si terrà al Teatro di Via Verdi ae offrirà alle PMI strumenti pratici e soluzioni innovative per affrontare la transizione ecologica, trasformandola in un’opportunità di crescita. L’si rivolge a imprenditori e manager desiderosi di integrare modelli sostenibili nel proprio business, non solo per adempiere agli obblighi normativi ma anche per cogliere nuove prospettive di sviluppo.