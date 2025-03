Lanazione.it - Sos povertà, i numeri in crescita. Nuovi aiuti per pagare le bollette

Leggi su Lanazione.it

Segni dalle trincee della crisi. O delle crisi che hanno coinvolto tante famiglie (economica, sociale), da quelle del 2007-9 alla più recente quale onda lunga della pandemia: al Comune di Empoli sono arrivati 8.500 euro da Anci, soldi resisi disponibili ma che ancora non erano stati riscossi. Servono a coprire le maggiori spese sostenute per aiutare le famiglie beneficiarie dei bonus elettrico, gas ed idrico. In sostanza, si tratta del sostegno perle. Eppure, e da anni, Empoli stanzia cifre considerevoli: si viaggia sui centomila euro all’anno da distribuire ai nuclei in difficoltà economica per il pagamento delle utenze domestiche. Si tratta, come specificato dal Comune, di un aiuto concreto che i cittadini possono ottenere telefonando al segretariato sociale. Le domande stanno aumentando, e c’è necessità di copertura.