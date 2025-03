Notizie.com - Sos natalità, l’Italia di fronte alla sfida demografica del secolo: “Mai così pochi figli”

L’Istat ha comunicato, attraverso una conferenza stampa dedicata, i dati demografici del 2024. Sono state espresse molte. preoccupazioni, ma anche i punti di forza del nostro Paese.Istat, dati demografici del 2024 preoccupanti: in Italia non si fanno più, ma c’è una svolta (Notizie.com)La prima cosa che è stata specificata è che la popolazione in Italia al 1 gennaio di quest’anno è di 58.934 milioni di residenti di cui il 5,4% di stranieri. Il problema principale rimane quello legato al fatto che non si fanno più. La fecondità si attesta ai minimi storici con 1.18per donna superando il precedente di 1.19 che risaliva addirittura al 1995. Cresce la speranza di vita con 83.4 anni che indicano quasi 5 mesi in più rispetto appena il 2023, una svolta che ci mantiene sopra i livelli minimi.