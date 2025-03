Oasport.it - Sorteggio ATP Montecarlo 2025: data, programma, orario, teste di serie

Il ranking ATP di lunedì 31 marzo definirà, salvo forfait dell’ultim’ora, le 16didel tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di: risultano iscritti 16 dei primi 18 tennisti della classifica mondiale, i quali saranno protetti dal seeding e non potranno incontrarsi prima del terzo turno.La cerimonia deldel tabellone a 56, con un bye al primo turno per i primi 8 del seeding, avrà luogo alle ore 17.00 di venerdì 4 aprile: l’Italia potrà contare su una sola testa di, ovvero Lorenzo Musetti, che dovrebbe essere accreditato del numero 14.IL REGOLAMENTODopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa died aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delledi3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.