Thesocialpost.it - Sopravvivenza e inganni: la logica di “Squid Game” applicata alla politica italiana

Leggi su Thesocialpost.it

Seha affascinato il mondo con la crudezza delle sue immagini (ai limiti dello splatter) e la riflessione sulle disuguaglianze sociali, cosa succederebbe se applicassimo la stessadella serie tv sudcoreana? Non sarebbe forse nient’altro che un gioco, in cui in ballo non c’è solamente la vita del singolo, ma il futuro di una nazione intrappolata in un sistema che sembra premiare laa qualunque costo, dove le alleanze paiono strumentali e i principi spesso mere parole vuote. Immaginate un’arena, dove i partecipanti lottano per mantenere la propria posizione e si affrontano in molteplici sfide. Lasembra essere diventata questo: una gara senza esclusione di colpi per restare nel gioco, magari per conservare una poltrona.