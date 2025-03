Puntomagazine.it - Sonora sconfitta per il referendum sul ruolo unico ai promotori!

FTM Campania analizza la bocciatura alda parte dei medici di famiglia campaniTutte le regioni d’Italia hanno emanato da inizio anno fino a pochi giorni fa una manifestazione d’interesse affinché i medici di assistenza primaria a ciclo di scelta e/o i medici di assistenza primaria a ciclo orario possano volontariamente chiedere il conferimento dell’incarico deldi assistenza primaria. Il risultato è stato che la stragrande maggioranza dei medici non ha voluto aderire al nuovo modo di lavorare; in particolar modo in Campania, dove alcuni medici, facenti parte di una specifica organizzazione sindacale di categoria, attraverso l’esercizio dell’attività sindacale stessa, hanno cercato, invano, con mezzi telematici e incontri in presenza, di indurre i colleghi al passaggio di contratto al, descrivendolo come la soluzione ad ogni attuale criticità dell’esercizio alla professione, i medici di medicina generale hanno detto NO! Nel territorio dell’AL Napoli 2 Nord, ad esempio, nessun medico ha aderito al passaggio al