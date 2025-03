Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, la linea dura contro il riarmo paga: balzo in avanti di Lega e Movimento 5 Stelle

Laileuropeo, almeno in termini di. Nell’ultima rilevazione effettuata da Ipsos per il Corriere della Sera emerge come a crescere siano i partiti che sono più contrari al piano diUe presentato da Ursula von der Leyen e votato da tutti gli Stati membri. Così sonoe Avs a guadagnare più consensi.All’opposto, si registra un calo di chi – come Pd e Fratelli d’Italia – hanno posizioni più ambigue, ma comunque tendenzialmente favorevoli al piano europeo, seppur con qualche tensione interna come nel caso dei dem.elettorali, giù Fdi e Pd mentre salgonoe M5sIn testa c’è sempre il partito di Giorgia Meloni, che perde quattro decimali e si attesta al 26,6%, ovvero la cifra più bassa dalle politiche del 2022 a oggi.