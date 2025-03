Iltempo.it - Sondaggi, il tonfo di Conte: mazzata prima della piazza No Armi

Come ogni lunedì arriva ilo politico SWG per TgLa7 di Enrico Mentana, in onda lunedì 31 marzo 2025, su intenzioni di voto degli italiani a sette giorni di distanza dal precedente rilevamento del 24 marzo. Fratelli d'Italia, il partito guidato da Giorgia Meloni, si conferma in testa con il 29,8% delle preferenze, registrando un incremento di 0,1 punti percentuali rispetto al 29,7%settimana precedente. Una crescita che consolida la posizione del partito come forza dominante nel panorama politico italiano. Anche il Partito Democratico, sotto la guida di Elly Schlein, mostra un lieve miglioramento, passando dal 22,4% al 22,5%, con un aumento di 0,1 punti. In calo, invece, il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppeche nella settimanamanifestazione contro il riarmo Ue subisce una flessione di 0,3 punti, scendendo dal 12,2% all'11,9%.