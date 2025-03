Dilei.it - Sondaggi Grande Fratello del 31 marzo, chi sarà il vincitore

Leggi su Dilei.it

Manca pochissimo alla finale del, e la tensione tra i concorrenti rimasti in gara è alle stelle. Il pubblico, come sempre, gioca un ruolo fondamentale nel decidere il destino degli inquilini della Casa più spiata d’Italia. Ma chi è il favorito per la vittoria e chi rischia l’eliminazione? Diamo un’occhiata aipiù recenti., chi sono i nominati del 31La puntata del 31, con la conduzione di Alfonso Signorini, non potrà essere che esplosiva. Il televoto è ancora aperto tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti, le uniche due concorrenti ancora non proclamate finaliste. E, secondo i, Chiara sembra essere la più a rischio di eliminazione, poiché ha ottenuto una percentuale inferiore rispetto alla sua avversaria.In mancanza grandi sorprese dell’ultimo minuto, Helena Prestes sembra la principale candidata alla vittoria.