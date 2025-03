Internews24.com - Sommer Inter, il portiere mette le mani su una fetta di scudetto: la reazione dei compagni dopo le sue parate finali contro l’Udinese

Leggi su Internews24.com

di Redazione, illesu unadi: ladeile sue. Cos’è successoYannha messo la sua firma nella vittoria di ieri dell’. Lo ha fatto con dueprovvidenziali durante l’assalto all’arma bianca dei friulanila rete di Solet: prima su Lucca, poi sullo stesso Solet. La Gazzetta dello Sport elogia la prova delsvizzero e racconta di come sia stato coccolato dai propriil triplice fischio dell’arbitro.– «Dice Yannche sa come dev’essere unall’, e che la cosa gli piace tanto. E come dev’essere unda queste parti, ieri lo svizzero lo ha ricordato un paio di volte ai 72 mila di San Siro: minuto 74, volo sul colpo di testa di Lucca; minuto 92, altro guizzo da cinema su Solet che piomba su una palla velenosa a botta sicura da pochi passi.