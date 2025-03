Internews24.com - Sommer a Rai Radio 1: «Non siamo felici del secondo tempo, ora dobbiamo recuperare bene. Ecco cosa scelgo tra scudetto, Coppa Italia e Champions»

di RedazioneIl portiere dell’Inter, Yann, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match vinto ieri in campionato contro l’UdineseIntervenuto sulle frequenze di Rai1, Yannha parlato così al termine di Inter Udinese, analizzando il successo ottenuto in campionato per 2 a 1. L’estremo difensore nerazzurro si è proiettato anche ai prossimi impegni di calendario che riguardano lacontro il Milan e laLeague contro il Bayern Monaco.SULLA VITTORIA – «Era importante vincere, anche se nonper come abbiamo giocato il».IL TIRO DI SOLET ERA STATO DEVIATO? – «Non lo so, devo riguardare l’azione e lo farò come faccio sempre».ADESSO CI SARÀ LAE LA, BELLO GIOCARE QUESTE PARTITE? – «Sì, è bello, il prossimo passo è importante.