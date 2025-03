Internews24.com - Sommer a Inter TV: «Secondo tempo difficile, ci siamo affidati troppo alle palle lunghe! So cosa vuol dire fare il portiere qui»

di RedazioneL’estremo difensore dell’, Yann, ha detto la sua dopo il successo ottenuto ieri dai nerazzurri in campionato contro l’Udinesevenuto ai microfoni diTv nel corso del postpartita diUdinese, Yannha commentato e analizzato la vittoria ottenuta ieri dalla squadra nerazzurra contro i friulani per 2 a 1. Queste le sue parole.SULLA PARTITA – «È stato un, nelabbiamo avuto più difficolta, loro sono tornati in campo bene.stati bravi a resistere e a portare a casa questa vittoria. Loro sono una squadra molto fisica, noi ci. Sono stati pericolosi su calcio piazzato, ma alla fine è arrivata una vittoria molto importante».COME SI FA A MANTENERE LA CONCENTRAZIONE? – «Per unè importante restare sempre concentrato anche quando ci sono poche occasioni, ora soilall’e mi piace tanto».