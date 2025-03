Bergamonews.it - Solza: presente e futuro in un progetto di sviluppo equilibrato e sostenibile

, piccolo borgo ricco di storia e tradizione, si trova al crocevia di un percorso di crescita e valorizzazione del proprio territorio. L’assessore Attilio Agazzi racconta alcune peculiarità e le prospettive future di questo Comune che si affaccia sul fiume Adda.“ha un fascino particolare, che nasce dalla sua dimensione a misura d’uomo – afferma Agazzi -. Grazie alla sua compatta superficie, la parte centrale del paese, con il suo castello e il nucleo originario, conserva l’atmosfera di un piccolo borgo che può essere esplorato in pochi passi. Tutto è a portata di mano: negozi, servizi e spazi pubblici”.Nel cuore del Comune, la storia si intreccia con la vita quotidiana. “Questo è il paese natale del condottiero Bartolomeo Colleoni, la cui figura è ancoranel centro abitato grazie al restauro del Castello Colleoni – racconta l’assessore – Altri luoghi significativi del nostro territorio includono la Fontana Foglieni, il Parco Foglieni e la storica ex ‘filanda della seta’, ora trasformata in unità abitative.