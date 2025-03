Calciomercato.it - Solet all’Inter, arriva la Promozione e spunta la Cifra

Le ultime di calciomercato sui nerazzurri all’indomani della sofferta vittoria casalinga contro l’Udinese. Focus sul centrale dei friulani autore del gol che ha riaperto la garaCon Alessio Lento e Lorenzo Polimanti il focus sulle ultime di mercato Inter nel nuovo appuntamento di TiAmoCalciomercato, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it.All’indomani della sfida con l’Udinese, il protagonista del dibattito è stato il centrale dei friulani Oumar, autore del gol che ha riaperto la gara – un gran tiro da fuori imparabile per Sommer – contro la squadra di Simone Inzaghi.to a zero a gennaio dopo la risoluzione del contratto con il Salisburgo, il classe 2000 francese è stata una grande intuizione del DS bianconero Nani e, col senno del poi, un’occasione persa per i nerazzurri come per le altre big della nostra Serie A.