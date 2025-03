Bergamonews.it - Sole e bel tempo si confermano: in arrivo correnti fredde, ma niente pioggia

La risalita dell’alta pressione verso il nord Europa causa l’diun po’ piùda nord-est nei prossimi giorni, ma in un contesto di scarse o nulle precipitazioni.A seguire nella seconda parte della settimana nuovo rinforzo dell’alta pressione con temperature in aumento.Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo.Lunedì 31 marzo 2025Previsto: Belovunque.Tra pomeriggio e seraranei annuvolamenti sulle Prealpi centro-orientali con locali piovaschi in sconfinamento verso il bresciano e il mantovano.Temperature: Minime in lieve aumento (6/10°C), massime in lieve calo (19/22°C).Venti: In pianura venti moderati da nord-est, in quota venti moderati settentrionali.Martedì 1 aprile 2025Previsto: Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti a ridosso dell’area pedemontana, ma con precipitazioni isolate o assenti.