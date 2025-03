Thesocialpost.it - Sofia Stefani vigilessa uccisa in caserma, Gualandi non poteva portare l’arma: “Era destinato a servizio interno”

Leggi su Thesocialpost.it

Durante il processo per l’omicidio di, è emerso che Giampiero, l’ex comandante della Polizia Locale di Anzola Emilia, non avrebbe dovuto avere con sédi ordinanza con cui ha ucciso la collega. Lo ha confermato oggi in aula Silvia Fiorini, attuale comandante del corpo di polizia locale.“Nonessere armato”Testimoniando davanti alla Corte d’Assise di Bologna, Fiorini ha spiegato:“Dal primo gennaio 2024era responsabile dell’ufficio contenzioso, un. Chi svolge servizi interni non deve essere armato, lui non”.Questa dichiarazione contraddice la versione dell’imputato, secondo cui avrebbe avuto la pistola con sé per pulirla e che il colpo mortale sarebbe partito accidentalmente durante una lite con la 33enne, la donna con cui aveva una relazione extraconiugale.