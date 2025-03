Quotidiano.net - Soccorsi in Myanmar. Corsa contro il tempo: "I bimbi sono i più esposti"

di Riccardo Jannello L’operazione umanitaria nelpuò durare molto anche perché sullo Stato del Sud Est asiatico piove sul bagnato. Paese complesso socialmente, distanze siderali, guerra civile, condizioni meteorologiche estreme complicano icomunque subito scattati. In primo piano c’è la Croce Rossa. Ne parliamo con il portavoce della Federazione Internazionale, Tommaso Della Longa, romano, che ci risponde dal suo ufficio di Ginevra. Della Longa, come si sta muovendo la Croce Rossa? "Siamo presenti dalle prime ore con la nostra delegazione delche ha subito messo in campo gli interventi necessari". Quali le prime mosse in un evento del genere? "Capire bene quale sia la situazione. La Croce Rossa birmana ha riserve di beni umanitari chestate adoperate in queste prime quarantotto ore".