Serieanews.com - “So che alla Roma ci va Gasperini”: un pezzo da 90 ci ha smentito così Ranieri

trascina laverso l’impresa, ma intanto ungrosso della panchina italiana giura che il futuro sia già scritto. E il nome fa rumore.“So checi va”: unda 90 ci ha(Foto: Ansa/LaPresse) – serieanews.comA vederlo lì, in panchina, con quella faccia da zio buono che ti perdona anche se hai fatto una stupidaggine grossa, uno potrebbe anche dimenticarsi che Claudioè tornato a Trigoria per compiere l’ennesima impresa della sua carriera. Ma basta guardare la classifica per realizzare che stavolta non è solo una questionentica.La, quella che lui ha ripreso in corsa quando sembrava ormai destinata a un’altra stagione grigia, oggi si ritrova a due passi da un posto in Champions League. Dal nono postozona Champions, passando per partite vinte con i denti, i cambi al momento giusto e una gestione del gruppo che definire sapiente è poco.