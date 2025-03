Ilrestodelcarlino.it - Smart TV Samsung Neo QLED 4K da 65" in promozione per poche ore: prezzo bomba su Amazon (-25%)

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con uno sconto del 25% su, la nuovaTVNeoQE65QN95BATXZT rappresenta una delle migliori occasioni di queste settimane per chi cerca un televisore ad alte prestazioni. Ilscende a 899,00€, IVA inclusa e spedizione compresa, per il modello da 65 pollici con pannello Neo4K UHD, tecnologia di local dimming evoluta, intelligenza artificiale integrata, e compatibilità nativa con Alexa e Google Assistant. Acquistala oggi con lo sconto del 25% suNeoQN95B da 65" in offerta su: caratteristiche top con unda fuoriclasse L’esperienza visiva offerta da questo modello è tra le più complete nella fascia alta. Il pannello Neoutilizza la retroilluminazione a mini LED per garantire neri profondi e una gestione della luminosità molto precisa.