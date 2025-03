Quotidiano.net - Smart City, che cosa sono e a che punto siamo in Italia

Leggi su Quotidiano.net

La tecnologia fa passi avanti importanti e abbraccia sempre più campi della vita quotidiana. In questo senso continua ad accrescere il proprio significato il concetto di “”, che l’Unione Europea definisce come un luogo in cui infrastrutture e servizi tradizionali vengono resi più efficienti grazie a soluzioni digitali, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle imprese. Le cosiddette “città intelligenti”, pernizzare i termini, puntano quindi ad una gestione più efficiente delle risorse, prediligendo la sostenibilità economica ed energetica e a una maggiore attrattività. Offrono vantaggi concreti come una riduzione dell'inquinamento, migliori opportunità di lavoro e benefici economici. A riprova di ciò, mercato globale delle tecnologieha raggiunto i 129 miliardi di dollari nel 2021.