Genovatoday.it - Skymetro ed elezioni: scontro anche in Media Val Bisagno

Leggi su Genovatoday.it

Loè uno dei temi divisivi della campagna elettorale in vista delledel 25 e 26 maggio 2025. Lo è a livello comunale, masul territorio dellaVal, dove non mancano le polemiche. Il centrodestra: "Sì allo, no all'isolamento della Val"Il.