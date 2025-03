Digital-news.it - Sky Sport Tennis ? diretta ATP 250 Houston, Marrakech, Bucarest, WTA 500 Charleston, 250 Bogotà

Prosegue alla grande la stagione delsu Sky e in streaming su NOW. Cinque i tornei che saranno trasmessi inda lunedì 31 marzo a domenica 6 aprile: tre del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA.Nel circuito maschile, i riflettori saranno puntati su tre eventi del circuito ATP 250. Negli Stati Uniti, il Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship, che si disputa sui campi in terra battuta di, offrirà uno spettacolo garantito, con i giocatori pronti a sfidarsi per conquistare punti preziosi e un titolo prestigioso. Contemporaneamente, a, il Grand Prix Hassan II porterà sulla terra rossa marocchina un’atmosfera unica, con un tabellone che promette grande equilibrio e competizione serrata. Infine, l'ATP 250 Tiriac Open, che si terrà a, segnerà il ritorno di un torneo storico nel calendario ATP, pronto a scrivere nuove pagine di storia sui campi della capitale romena.