Quotidiano.net - Sitael inaugura la Space Factory 4.0 co-finanziata dall'Agenzia Spaziale Italiana

, azienda a capitale privato, 100%e leader nel settore aero, "hato il completamento della sua4.0, co-grazie ai fondi del Pnrr. Al taglio del nastro - spiega una nota - presenti il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il presidente dell'Asi, Teodoro Valente, il residente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il ceo ed il managing director di, Chiara Pertosa e Marco Molina, e il presidente della Angel Holding, Vito Pertosa". Si tratta - viene spiegato - di un hub ultramoderno e sostenibile per l'integrazione e test, a km zero, di satelliti, a Mola di Bari. Una camera pulita di oltre 1.000mq ed un centro di qualificache consente di verificare le prestazioni, in un ambiente simulato, dei satelliti appena assemblati riducendo i tempi e garantendone la qualità.