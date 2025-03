Ilrestodelcarlino.it - Sit-in di duecento ‘Patrioti’. Tricolori e inno nazionale: "Basta criminalità in città"

Decine di bandiereche sventolano al cielo tra i fumogeni e l’cantato a gran voce. Circache si sono trovati in piazzale Europa, dove hanno dato vita al loro presidio. Un flash mob ‘fisso’ come da cambio di programma dopo che la questura – per motivi di ordine pubblico – alla vigilia aveva deciso di negare loro la sfilata da piazzale Marconi in via Turri, in modo da evitare qualsiasi possibile contatto con i manifestanti antifascisti che invece si sono fermati a ridosso di viale IV Novembre sulla circonvallazione. "Riprendiamoci Reggio Emilia", questo lo slogan messo nero su bianco (anzi granata su blu) in uno striscione oltre ad altri lenzuoloni ("mafia antifascista" e "REmigrazione"). Dei tre presidi in centro di ieri, quello di CasaPound, Reggio Emilia Identitaria e Rete dei Patrioti, è stato il primo ad essere lanciato in ordine cronologico, provocando appunto la risposta delle due contromanifestazioni.